T95Q - новинка на новом современном процессоре Amlogic S905X2 (4 ядра, 64 бит).









Смарт ТВ приставка нового поколения. Благодаря новой технологии медиаплееры на чипах Amlogic теперь получили возможность установки памяти ОЗУ повышенного объема 4 Гб и современного типа DDR4.

ТВ приставка имеет более быстрые порты USB 3.0, что намного удобнее, например, при просмотре медиа контента в формате 4K UHD с USB флешки или USB HDD накопителя.





Отличительной особенностью является и установленная свежая версия операционной системы Android 8.1 с предустановленным маркетом в Google Play.

Подключается к телевизорам в порт HDMI либо AV. Можно подключить как к новым современным телевизорам, так и к старым моделям. Доступ к сети интернет по беспроводному WiFi (плеер имеет встроенный WiFi модуль), либо можно подключить кабель Ethernet в специальный порт LAN медиаплеера. Для подключения внешних беспроводных устройств имеется модуль Bluetooth.

Благодаря установленной современной памяти ОЗУ 4 Гб стандарта DDR4 и встроенной памяти стандарта eMMC 32 Гб работа Смарт ТВ приставки стала более быстрой, более быстрая работа приложений, быстрая запись, чтение и обработка информации, меньше затрат энергии процессором, меньше нагрев.

T95Q - медиаплеер для создания центра развлечений на вашем телевизоре.



