T95Q 4Gb/32Gb Android TV Box. купить в Алматы с доставкой по Казахстану.
34 750〒
29 500〒
- Код товара: T95Q 4Gb/32Gb Android TV Box.
T95Q - новинка на новом современном процессоре Amlogic S905X2 (4 ядра, 64 бит).
Смарт ТВ приставка нового поколения. Благодаря новой технологии медиаплееры на чипах Amlogic теперь получили возможность установки памяти ОЗУ повышенного объема 4 Гб и современного типа DDR4.
ТВ приставка имеет более быстрые порты USB 3.0, что намного удобнее, например, при просмотре медиа контента в формате 4K UHD с USB флешки или USB HDD накопителя.
Отличительной особенностью является и установленная свежая версия операционной системы Android 8.1 с предустановленным маркетом в Google Play.
Подключается к телевизорам в порт HDMI либо AV. Можно подключить как к новым современным телевизорам, так и к старым моделям. Доступ к сети интернет по беспроводному WiFi (плеер имеет встроенный WiFi модуль), либо можно подключить кабель Ethernet в специальный порт LAN медиаплеера. Для подключения внешних беспроводных устройств имеется модуль Bluetooth.
Благодаря установленной современной памяти ОЗУ 4 Гб стандарта DDR4 и встроенной памяти стандарта eMMC 32 Гб работа Смарт ТВ приставки стала более быстрой, более быстрая работа приложений, быстрая запись, чтение и обработка информации, меньше затрат энергии процессором, меньше нагрев.
T95Q - медиаплеер для создания центра развлечений на вашем телевизоре.
Поддерживает интернет серфинг, просмотр онлайн видео, онлайн тв, IPTV, Torrent TV,Андроид игры и развлечения, онлайн музыка и радио, и многое другое. Поддерживает большинство популярных форматов медиа файлов, видео 4K Ultra HD, Full HD 1080p, 3D видео, современные форматы сжатия H.265 HEVC, VP9, технологии HDR. контент интернет кинотеатров, youtube, просмотр фильмов, сериалов, мультфильмов и передач с онлайн кинотеатров, торрент баз, просмотр медиа файлов с локальных и внешних сетевых носителей.
Характеристики Смарт ТВ приставки T95Q:
Операционная система: Android 8.1.
Процессор: Amlogic S905X2 Cortex A53, Quad Core (4 ядра), 64 бит.
Видеоускоритель: ARM Dvalin MP2.
Память ОЗУ: 4 Гб DDR4.
Встроенная память: 32 Гб eMMC.
WIFI: Поддержка диапазонов WiFi 2.4GHz + 5GHz.
Bluetooth 4.1.
LAN: 100M.
Медиа.
Поддержка большинства популярных медиа форматов.
Поддержка HDR+. Технология улучшения изображения.
Поддержка 4K UHD, Full HD 1080p, HD 720p и др.
Поддержка 3D видео.
Поддержка форматов сжатия H.263, H.264, H.265, HD MPEG4, VP9.
Аудио: AAC, APE, DDP, FLAC, HD, MP3, OGG, TrueHD, WMA.
Порты:
1 * HDMI 2.0.
1 * AV порт.
1 * ETHERNET.
1 * USB 3.0.
1 * USB 2.0.
1 * Optical.
1 * Слот карт памяти micro SD.
1 * Порт питания DC.
Поддерживает интернет серфинг, просмотр онлайн видео, онлайн тв, IPTV, Torrent TV,Андроид игры и развлечения, онлайн музыка и радио, и многое другое. Поддерживает большинство популярных форматов медиа файлов, видео 4K Ultra HD, Full HD 1080p, 3D видео, современные форматы сжатия H.265 HEVC, VP9, технологии HDR. контент интернет кинотеатров, youtube, просмотр фильмов, сериалов, мультфильмов и передач с онлайн кинотеатров, торрент баз, просмотр медиа файлов с локальных и внешних сетевых носителей.
Характеристики Смарт ТВ приставки T95Q:
Операционная система: Android 8.1.
Процессор: Amlogic S905X2 Cortex A53, Quad Core (4 ядра), 64 бит.
Видеоускоритель: ARM Dvalin MP2.
Память ОЗУ: 4 Гб DDR4.
Встроенная память: 32 Гб eMMC.
WIFI: Поддержка диапазонов WiFi 2.4GHz + 5GHz.
Bluetooth 4.1.
LAN: 100M.
Медиа.
Поддержка большинства популярных медиа форматов.
Поддержка HDR+. Технология улучшения изображения.
Поддержка 4K UHD, Full HD 1080p, HD 720p и др.
Поддержка 3D видео.
Поддержка форматов сжатия H.263, H.264, H.265, HD MPEG4, VP9.
Аудио: AAC, APE, DDP, FLAC, HD, MP3, OGG, TrueHD, WMA.
Порты:
1 * HDMI 2.0.
1 * AV порт.
1 * ETHERNET.
1 * USB 3.0.
1 * USB 2.0.
1 * Optical.
1 * Слот карт памяти micro SD.
1 * Порт питания DC.